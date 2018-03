Toetreding tot statiegeldalliantie 27 maart 2018

De gemeente Olen treedt toe tot de statiegeldalliantie. Eerder traden nog andere Kempense gemeenten toe bij de organisatie. "Wekelijks zetten vrijwilligers zich in om onze dorpskernen zwerfvuilvrij te maken. Toch blijft zwerfafval ook in Olen een gekend probleem", vertelt Marc Verhulst, schepen van milieu. "Daarom pleiten we in Olen voor een structurele aanpak en staan wij als gemeentebestuur mee achter de invoering van statiegeld. Deze invoering zorgt ervoor dat lege blikjes en flesjes niet als zwerfvuil eindigen. (MVBO)