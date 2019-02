Tientallen huizen zonder stroom na brand in hoogspanningscabine Wouter Demuynck

13 februari 2019

19u35 0 Olen Aan Neerheide in Olen is woensdagavond brand ontstaan in een hoogspanningscabine vlak naast de straat. Daardoor vielen zeker 50 à 60 huizen zonder elektriciteit.

De brand ontstond rond 17.30 uur. Een buurtbewoner merkte de brandgeur op en zag rook uit de hoogspanningscabine komen. “Op een bepaald moment zou hij ook een knal gehoord hebben”, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “De brandweer kwam ter plaatse, maar zij konden niet in de cabine. Daarom moest men wachten op Fluvius (de fusie tussen netbeheerders Eandis en Infrax, red.).”

Door de brand in de cabine zitten minstens 50 à 60 huizen zonder elektriciteit. “Maar dan gaat het enkel om de kant van Olen. In de richting van Herentals, daar heb ik geen zicht op”, vervolgt Bouquillon. “Er zijn twee technici aan bezig. Ze gaan proberen te herstellen wat ze relatief snel kunnen doen. Eens de eerste aansluitingen weer actief zijn gezet, kan men zien hoe groot de schade is en of ze dat nu al kunnen herstellen. Maar ze maken zich sterk dat de meeste huizen deze avond wel weer elektriciteit zullen hebben.”

De oorzaak van de brand is op het eerste gezicht nog niet bekend. Mogelijk gaat het om een overbelasting of een zekering die niet helemaal goed werkte.