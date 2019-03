Theatergroep Het Vierde Oor brengt ‘De koning en de rest’ Kristof Baelus

15 maart 2019

14u34 0 Olen Theatergroep het Vierde oor uit Olen brengt een wrange en absurde komedie over die maar niet kan begrijpen dat zijn tijd gekomen is. De man wil absoluut aan de macht blijven.

Terwijl de koning zijn macht wil tonen is zijn leger gaan vissen, zijn volk weggelopen, de buurlanden opgerukt en zijn eigen rijk is dan nog maar een postzegel groot. Wat achterblijft is vooral een zielige koning.

Roel Adam bewerkte voor deze voorstelling het theaterstuk ‘De koning sterft’ van Eugène Lonesco. Het gezelschap speelt maar liefst acht voorstelling in theaterzaal het Vierde Oor onder een regie van Siri Backx. Nog tot eind maart speelt de theatergroep deze voorstelling, info en tickets via de website van het theatergezelschap.