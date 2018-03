Tessa Wuyts wint BoekGoud 2017 29 maart 2018

Tessa Wuyts won met haar boek 'Brief uit de hemel - Wanneer afscheid geen vaarwel is' de publieksprijs in het genre 'rouwverwerking' en de Publieksprijs BoekGoud 2017. Deze prijzen werden uitgereikt door uitgeverij Boekscout. "Het boek is geschreven met liefde en oprechte gevoelens", klonk het bij de jury. "Een waargebeurd verhaal. Door een prachtvrouw waar ik mijn hoed voor af doe." Ondertussen denkt Tessa al na over een tweede boek: "Ik wil heel graag een tweede boek uitbrengen rond thema's zoals de dood of de opvoeding van een kind, omdat ik gepassioneerd ben door kinderwelzijn." (MVBO)