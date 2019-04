Sporthal ontruimd na rookontwikkeling: dan maar even spelen in combi Wouter Demuynck

16 april 2019

19u08 0 Olen Dinsdagvoormiddag werd de sporthal in Onze-Lieve-Vrouw-Olen ontruimd nadat er rookontwikkeling was ontstaan in de judozaal. Vermoedelijk ging het om een kortsluiting.

“Er was wat rookontwikkeling, maar er was vooral een sterke brandgeur”, zegt Julien Alen van politiezone Neteland. Op dat moment vond er in de sporthal een sportkamp plaats. “De evacuatie van de kinderen is vlot verlopen.”

De kinderen lieten het niet aan hun hart komen dat ze de sporthal moesten verlaten. De lokale politie zorgde immers voor het nodige vermaak, want de kinderen mochten in een combi van de politie spelen.

Voor het sportkamp moest wel een alternatieve locatie gezocht worden, want de sporthal bleef de rest van de dag gesloten. Ook woensdag blijven de deuren wellicht dicht.