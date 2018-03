Sporters in de bloemetjes gezet 02 maart 2018

In Olen nodigde het gemeentebestuur alle sportmannen- en vrouwen uit die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie leverde op sportgebied in hun eigen discipline. Opmerkelijk was dat vele Olense sportievelingen uitblinken in tennis, karate, zwemmen, fietsen maar ook dat er veel jonge sporters aanwezig waren. De sportieve toekomst is met hen zeker positief.





(MVBO)