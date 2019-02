Sporterfgoedweekend zet Olens sportverleden in de kijker Wouter Demuynck

19 februari 2019

19u40 0 Olen Het lokaal bestuur zet, samen met de Erfgoedcel Kempens Karakter, dit weekend het Olense sportverleden in de kijker.

Een oproep bij onder meer de Olense sportverenigingen resulteerde in de tentoonstelling ‘Erfgoedkampioenen en kampioenenerfgoed’. De tentoonstelling gooit een blik op de geschiedenis van de Olense sportverenigingen. Ook sporthelden uit onze regio, zoals Rik Van Looy, hebben een plaatsje gekregen. Je kan de tentoonstelling komen bekijken in de sporthal van 22 tot en met 26 februari tijdens de openingsuren. De tentoonstelling wordt feestelijk geopend tijdens de kampioenenviering op vrijdag 22 februari.

De sporterfgoedquiz op zaterdag 23 februari is zeker een aanrader voor de niet-geoefende quizzer. Je krijgt vragen over het sportverleden en de sporttentoonstelling die je vooraf in de sporthal kan bezoeken. De quiz begint om 20 uur en vindt plaats in de cafetaria van de sporthal. Inschrijven voor de quiz kan nog tot vrijdag via www.ticketgang.be. De inschrijvingslink kan je ook terugvinden op www.olen.be/sport. Een quizploeg bestaat uit maximaal 6 personen.

Op de volkssportennamiddag van zondag 24 februari kan je dan weer verschillende volkssporten ontdekken en uitproberen in WZC De Notelaar (van 14 tot 17 uur) en WZC Zilverlinde (van 13 tot 17 uur). Vooraf inschrijven is niet nodig.