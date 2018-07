Speelterrein Knipoog bijna klaar 20 juli 2018

Speelterrein Knipoog in de Pastoor Van Looystraat is bijna klaar om spelende kinderen te ontvangen. Door enkele kleine verbeteringswerken aan het terrein en het terugplaatsen van een extra veerwipje loopt de afwerking wat uit op de geplande opening van het vernieuwde speelterrein. "We doen er alles aan om het terrein eind deze week klaar te hebben zodat de kinderen op 21 juli het terrein op kunnen", klinkt het bij de gemeente. De geplande werken voor een natuurlijker ogende omheining en de plaatsing van nog een extra veerwip zullen tot na de zomer uitgesteld worden. Zo kunnen de kinderen ongestoord genieten van hun speelterrein tijdens de komende zonnige vakantieweken. (WDH)