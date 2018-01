Speelbuis zoekt nieuw speeltoestel 02u37 0

In 2017 werd de draaitol op het openbare speelterrein Speelbuis in de Zandstraat verwijderd. Tegen zomer 2018 wil het lokaal bestuur er een nieuw toestel hebben staan. Kan jij helpen met deze zoektocht?





Open het e-loket formulier bij openbare speel- en sportterreinen op de website van de gemeente en geef daar aan op welk toestel jij het liefste speelt. Een klimrek, veerwip, voetbaldoelen of basketring staan er niet bij omdat deze toestellen al aanwezig zijn op het speelterrein. Zijn we jouw favoriete toestel vergeten, noteer het dan zelf bij 'andere'. Alvast bedankt voor je hulp!





Met de voorstellen wordt er gezocht naar de ideale speeltoestellenleverancier. Tegen de zomer van 2018 zou het speeltoestel er al moeten staan. (WDH)





