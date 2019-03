Sodexo en Tops gaan exclusieve samenwerking aan in de strijd tegen ondervoeding

Kristof Baelus

07 maart 2019

19u27 0 Olen Sodexo en Tops Nutrition for Care ui Olen hebben meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar de ideale dikte en structuur van voeding voor de slikfunctie. Met Tops Multi-Start leveren ze de oplossing aan voor ondervoeding bij mensen met een slik- en kauwprobleem. De shakes zijn voedzaam genoeg om een volwaardige maaltijd te kunnen vervangen.

Ondervoeding is bij zorgbehoevenden een veelvoorkomend probleem dat de levenskwaliteit van deze personen beïnvloedt. Gemiddeld 12 procent van de 70-plussers in woon- en zorgcentra leiden aan ondervoeding, nog eens 45 procent maakt grote kans op ondervoeding.

Zowel de Waalse als de Vlaamse overheid gingen recent de uitdaging aan om dit probleem aan te pakken. Sodexo neemt actief deel aan enkele initiatieven die hierbij tot stand kwamen.

“Voor sommigen kan het voldoende zijn wanneer enkel de korst van het brood verwijderd wordt maar dit is lang niet voor iedereen zo. Wanneer dit onvoldoende is, kan brood vervangen worden door dikke, vloeibare voeding zoals een shake”, aldus Aline Le Clef, verantwoordelijke marketing, Sodexo. “Vroeger waren de shakes ter plaatse door onze kok bereid. Uit ervaring bleek echter dat het resultaat niet altijd even optimaal was. Voor ons zijn een constante veiligheid, smaak en consistentie van groot belang.”

Hierdoor kwam de samenwerking met Lieven De Maesschalck, onderzoeker bij het Mobilab van Thomas More, tot stand.

“20 jaar geleden startten we het onderzoek naar een betrouwbaar alternatief voor de vervangende broodmaaltijd bij slikproblemen. Sodexo bleek van bij de start een sterke partner die onze bezorgdheden deelde”, zegt de Maesschalck. “Dankzij jarenlang wetenschappelijk onderzoek en ons exclusief partnerschap met Tops kunnen we woonzorgcentra vanaf nu met Tops Multi-Start een kwaliteitsvolle, verse en vooral lekkere, volwaardige, kant-en-klare maaltijdoplossing aanbieden.”

Tops Multi-start

Tops Multi-Start kwam tot stand in samenwerking met woon- en zorgcentra, artsen, diëtisten, logopedisten en zorgpersoneel. Het product werd gedurende vier maanden in twaalf zorgcentra getest.

“Dit onderzoek van Thomas More en KULeuven toont duidelijk aan dat er op een kortere tijd beduidend meer én slikveiliger wordt gegeten”, klinkt het. “Ondervoeding en slikproblemen treffen overigens niet alleen ouderen. Ook kankerpatiënten, mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson of mensen die na een operatieve ingreep versterking nodig hebben, kunnen met dit product geholpen worden.”

Sodexo verdeeld dagelijks ruim 100.000 maaltijden in meer dan 180 woonzorgcentra. Nu de ideale samenstelling en consistentie gevonden is zal het onderzoek worden verdergezet om het smakenpallet te verruimen