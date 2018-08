Slachtoffer van geweld met knuppel onderzocht 04 augustus 2018

Voor de correctionele rechtbank in Turnhout is het proces tegen de 22-jarige Olivier S. uit Olen gestart. Enkele maanden geleden takelde hij zijn slachtoffer zwaar toe met een honkbalknuppel.





De feiten deden zich op 2 mei voor aan Kruidentuin in Olen. Een voorbijganger trof het zwaargewonde slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Het slachtoffer moest gehecht worden aan kaak en elleboog, en was twee weken arbeidsongeschikt. "Mijn cliënt moest geopereerd worden aan een fractuur in het gezicht. Wellicht moet nog een nieuwe ingreep volgen", zegt de advocaat van het slachtoffer.





Omdat de afranseling met de honkbalknuppel nog maar drie maanden geleden gebeurde, is het nog niet duidelijk of er mogelijk blijvende gevolgen zullen zijn van het geweld. Op vraag van de advocaat van het slachtoffer, zal de rechtbank nu eerst een deskundige aanstellen om dat te achterhalen. Pas daarna wordt het proces voortgezet. (JVN)