Slachthuis uit Olen riskeert 20.000 euro boete Slachthuis Vanlommel stuurde vervallen vlees naar Kosovo BJS

19 november 2018

16u23 0

Het Antwerpse parket eist 20.000 euro boete tegen slachthuis Vanlommel uit het Kempense Olen. Het bedrijf wordt vervolgd voor inbreuken op de hygiënevoorschriften en voor het versturen van een partij vervallen vlees naar Kosovo. Twee bestuurders riskeren 4.000 euro boete.

Augustus vorig jaar: een truck van vleesbedrijf Vanlommel uit Olen wordt aan de grens van Kosovo met Albanië gecontroleerd. Aan boord ligt een lading van 20 ton ingevroren kalfsvlees. Daartussen vinden de Kosovaarse autoriteiten twee palletten waarvan de vervaldatum met drie weken is verstreken. De hele inhoud van de truck wordt prompt vernietigd.

“Een menselijk vergissing”, zei de directie van Vanlommel toen affaire aan het licht kwam. Volgens het slachthuis waren de palletten bestemd voor de dierenvoederindustrie. Het voedselagentschap FAVV bevestigde dat er geen aanwijzingen waren voor een intentionele fraude. Maar ook zonder bedrieglijk opzet zijn dergelijke feiten strafbaar.

Het slachthuis en zijn bestuurders moeten zich ook verantwoorden wegens inbreuken op de hygiënevoorschriften, die tijdens een controle van het FAVV in augustus 2017 werden vastgesteld. Het FAVV legt meestal zelf een administratieve geldboete op, maar aangezien er sprake was recidive - tussen 2003 en 2015 werden al acht processen-verbaal opgesteld - werd er beslist om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.

“Die processen-verbaal moeten in de juiste context worden geplaatst: er vinden immers tien controles pér jaar plaats”, zei advocate Karolien Van de Moer die namens de vennootschap achter het slachthuis pleitte. “De inbreuken zijn weliswaar niet toegelaten, maar de volksgezondheid werd er niet door in gevaar gebracht. Hygiëne is wel degelijk belangrijk voor dit toonaangevende bedrijf. Er gebeurt ieder jaar een audit door een extern bedrijf en de vorige keer scoorde Vanlommel 97,92 procent.”

De rechter doet op 17 december uitspraak.