Sint-Antoniusgilde heeft nieuwe koning 08 juni 2018

De driejaarlijkse koningschieting van de Sint-Antoniusgilde heeft Jos Vissers als nieuwe koning opgeleverd. Er werden toch wel enkele rondjes geschoten vooraleer Luc De Winter er als eerste in slaagde de vogel eraf te halen, kort daarna slaagde Jos Vissers er eveneens in de vogel eraf te schieten in dezelfde ronde. De strijd werd dus verder gezet door deze twee kandidaten en na een eerste misser van Luc kon Jos nogmaals raak schieten. De vraag werd gesteld, Jos antwoordde positief en werd als de nieuwe koning aangesteld. In stoet gingen de leden terug naar de zaal van café 't Dorp en daar werd iedereen uitgenodigd om een boterhammetje mee te eten en door te spoelen met het nodige vocht.





(WDH)