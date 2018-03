Schermutseling aan basisschool 13 maart 2018

Aan basisschool De Toermalijn in Olen werd Christiaan V. in 2014 aangevallen door Jan G. "Deze laatste is bij het gerecht bekend om zijn agressie, hij deelde rake klappen uit aan Christiaan en vernielde zijn auto", vertelt het openbaar ministerie. "Aanleiding hiervoor zou zijn dat Christiaan V. contact had met de ex-partner van Jan G., die al vaker voor het gerecht moest verschijnen voor slagen en verwondingen." Volgens de advocate van Jan G. zou het enkel gaan om blauwe plekken bij Christiaan V. Vonnis op 16 april. (MVBO)