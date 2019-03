Rusthuis De Notelaar zet de deuren open in Week van de Zorg Kristof Baelus

10 maart 2019

20u16 1 Olen Nog tot en met woensdag zet woonzorgcentrum De Notelaar in Olen de deuren open in het kader van de Week van de Zorg. De volwassen bezoekers krijgen taart en koffie voorgeschoteld, de kinderen kunnen hun energie kwijt op het springkasteel.

Tijdens de startdag zondag kon je er vanaf 13 uur terecht voor rondleidingen door het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen. Na de middag kon je er ook luisteren naar een monoloog van Lea Witvrouwen, bekend van onder meer Benidorm Bastards en ‘Mijn reis van Kapel tot woonzorgcentrum De Notelaar in Olen’.

Springkasteel

Ook aan de allerkleinsten is gedacht, in samenwerking met de Chiro van Onze-Lieve-Vrouw-Olen is er een springkasteel, kindergrime en een clown.

Geïnteresseerden kunnen zich in een simulatiepak inleven in de wereld van slechtzienden of iemand met evenwichtsstoornissen. Op speelse wijze kan je kennismaken wat een beleef-tv met je doet. De grote mobiele belevingstafel biedt ondersteuning bij zinvolle activiteiten voor onder andere mensen met dementie.

Koffie met taart

Tussen 15 uur en 15.30 uur krijgen alle bezoekers een gratis koffie met taart aangeboden.

Ook op maandag, dinsdag en woensdag staan er tal van activiteiten op het programma waaronder een initiatie Linedance en een sociaal restaurant, in samenwerking met lokaal dienstencentrum Komie Geire.

Op woensdag gaan onder begeleiding van de Olense Kunstkring, OK 2000, gaan een 20-tal kinderen creatief aan de slag met het thema ‘Zorgen voor vanuit een kinderoog’. De jonge kunstenaars worden nadien verwend met lekkere pannenkoeken.