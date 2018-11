Rookontwikkeling in gemeentelijke sporthal door defect aan verluchtingssysteem Kristof Baelus

20 november 2018

23u15 1 Olen Door een defect aan het verluchtingssysteem is er omstreeks 22.15 uur rookontwikkeling geweest in de gemeentelijke sporthal en aanpalende cafetaria in Olen. Er werden geen personen bevangen door de rook, alle aanwezigen konden het gebouw tijdig verlaten.

Door een defect in het verluchtingssysteem zijn er twee riemen die een ventilator aandreven doorgebrand. Vermoedelijk waren deze riemen niet hard genoeg aangespannen maar de exacte oorzaak moet verder onderzoek nog uitwijzen. De ventilator is blijven draaien en heeft zo de rook verder doen verspreiden in de sporthal en in de cafetaria. Brandweer Zone Kempen is ter plaatse gekomen om de ruimten te ventileren en de draaiende ventilator uit te schakelen.

“Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de personen die nog aanwezig waren. Er was net een vergadering afgelopen maar deze mensen waren reeds naar huis. Er waren alleen nog enkele personeelsleden aanwezig en zij hebben de gebouwen tijdig kunnen verlaten” zegt burgemeester Seppe Bouquillon.

Nadat de gebouwen goed verlucht zijn zal morgen de sporthal en de cafetaria vermoedelijk weer gewoon open kunnen gaan. Hoe het kon gebeuren dat de riemen van de ventilator het begeven hebben zal de komende dagen wel verder onderzocht worden.