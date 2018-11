Proef de kerstsfeer tijdens kerststallentocht Wouter Demuynck

23 november 2018

19u19 0 Olen Op zaterdag 15 december kan je je volledig onderdompelen in de kerstsfeer tijdens de kerststallentocht. Bezoek de mooie en gezellige kerststallen te voet, per fiets of met de huifkar. De deelnemende buurtcomités en verenigingen zorgen voor een gezellige sfeer en lekkere hapjes en drankjes.

Je kan de tocht starten aan elke kerststal vanaf 18 uur. Het einde is voorzien rond 23 uur. Er rijden twee huifkarren met vertrekplaatsen aan de kerk in O.-L.-V.-Olen en de kerk van St.-Jozef-Olen. Beide huifkarren stoppen in de Stationsstraat, waar je kunt overstappen. De exacte dienstregeling hangt uit in elke kerststal. Bezoek je minstens drie kerststallen, dan maak je kans op een mooie prijs. Kinderen kunnen een cadeaupakket winnen wanneer ze minstens twee stallen bezoeken. Vraag je deelnamekaart bij de kerststal waar je start.

De wandelroute van Olen-Centrum is 3,5 km lang. De wandelroute van O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen is 19,5 km lang. Er zijn verschillende wandellussen mogelijk. Wegwijzers geven de wandelroutes aan. Nieuw dit jaar is de fotowedstrijd. Stuur je meest sfeervolle foto van de kerststallentocht naar vrije.tijd@olen.be of zet deze op Instagram met #oleninbeeld en maak kans op een waardebon.