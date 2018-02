Prinses Wendy I krijgt sleutel van gemeente officieel overhandigd 15 februari 2018

In de carnavalsperiode in Olen werd carnavalsvereniging De Draa Oeëre op het gemeentehuis ontvangen.





Prinses Wendy I mocht plechtig de nieuwe sleutel van de gemeente in ontvangst nemen. Zij leidde samen met onder andere meter Marina en peter Marcel de feestelijkheden tijdens het carnavalsseizoen in goede banen.





"Als enige carnavalsvereniging in Olen zijn wij zeer vereerd dat wij dit elk jaar mogen meemaken en daarom ook de steun krijgen van onze eigen gemeente", klinkt het bij de vereniging.





(WDH)