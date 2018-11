Paul Van Miert (N-VA) op bezoek bij Tops Foods in kader van Dag van de Ondernemer Wouter Demuynck

16 november 2018

17u09 1 Olen Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert (N-VA), toekomstig burgemeester van Turnhout, trok vrijdag, naar aanleiding van de ‘Dag van de Ondernemer’, naar Tops Foods in Olen.

Van Miert ontmoette er niet alleen ceo Michel Tops, maar ook Roel Smolders (Activ84Health) en Hans Versmissen (Entusia), drie ondernemers in de zorginnovatie en de drie ambassadeurs van Health & Care Network Kempen.

De drie ambassadeurs gaven een demonstratie van hun zorginnovaties aan Paul Van Miert. Entusia maakt bijvoorbeeld kwalitatief en uitwasbaar ondergoed voor personen met licht urineverlies. Met ‘Memoride’ ontwikkelde Activ84Health een technologie die gebruikers toelaat om fysiek en cognitief actief te blijven vanuit het comfort en de veiligheid van een binnenhuisomgeving. Memoride gebruikt hiervoor Google Streetview-beelden om ouderen vanop hun hometrainer de buurt waar ze vroeger woonden of op vakantie gingen opnieuw te laten verkennen.

Tops Nutrition for Care, ten slotte, is de verzamelnaam voor de verse versterkende maaltijden met aangepaste structuur voor mensen die moeilijk kunnen slikken en kauwen. De versterkende maaltijden werden ontwikkeld door de Thomas More-hogeschool in samenwerking met de KU Leuven.