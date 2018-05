Oud-burgemeester richt lotgenotengroep op MARCEL BELLENS (68) STRIJDT SINDS 2014 TEGEN LONGKANKER MARLIES VAN BAEL

25 mei 2018

02u33 0 Olen Sinds 2014 lijdt oud-burgemeester van Olen Marcel Bellens aan longkanker. Zijn ziekte is momenteel onder controle maar hij heeft ook moeilijke periodes gekend. Daarom richtte hij samen met Kom op tegen Kanker de lotgenotengroep LiLo op.

"Met LiLo willen we mensen met longkanker samenbrengen om over de ziekte te praten en elkaar een hart onder de riem te steken", zegt Marcel. "LiLo staat voor Live Longer, waarin het woord Long ook verwerkt zit. In Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bestaat de groep al, in de streek rond Leuven en Limburg en in de Kempen nog niet."





Marcel heeft altijd goed over zijn ziekte kunnen praten met familie en vrienden, maar hij merkt dat niet iedereen dat kan. "Met deze lotgenotengroep willen we daar verandering in brengen."





Een eerste evenement georganiseerd door de groep vindt plaats op 2 juni in Aarschot. "Op dat infomoment komt longarts professor K. Nackaerts van UZ Leuven praten over de diagnose, de behandeling en de klinische studies die er zijn", zegt Marcel.





Andere evenementen vinden plaats op 22 september in Herkenrode, waar de kruidentuin en het belevingscentrum wordt bezocht. Op 24 november wordt er in Aarschot gepraat over de levenskwaliteit in moeilijke omstandigheden en leren genieten. Met Marcel gaat het intussen goed, zijn ziekte is stabiel door de immuuntherapie en de medicatie die hij krijgt.





"In 2014 was ik bijna palliatief verklaard", zegt hij. "Ik kon toen niet meer van mijn bed naar de lift in het ziekenhuis. Uiteindelijk ben ik in aanmerking gekomen voor immuuntherapie, dat ervoor zorgt dat mijn immuunsysteem terug aangesterkt wordt. Daardoor ben ik nu aan de beterhand, maar de dokters hebben me van in het begin gezegd dat genezen geen optie is. De ziekte wordt nu gestabiliseerd en om de twee weken moet ik naar het ziekenhuis voor de therapie. Ik ben eigenlijk het bewijs dat je niet mag opgeven. Met de ziekte kan je zeker nog kwalitatief leven en ik geniet er nu ten volle van. De geneeskunde staat ook niet stil, wie weet wat vinden ze nog uit."





Wie zich wil inschrijven voor de eerste activiteit kan dit tot 29 mei via lilo.leuven.limburg@gmail.com of bellen naar 0800/35.445, het nummer van Kom op tegen Kanker. Meer info op www.facebook.com/Lilo.Samensterk/ of op www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen/lilo-leven-met-longkanker