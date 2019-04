Ook niet-Olenaars komen vanaf dit jaar in aanmerking voor cultuurprijs Wouter Demuynck

11 april 2019

23u54 0 Olen Het lokaal bestuur en de cultuurraad reiken dit jaar de tweejaarlijkse cultuurprijs uit. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon en aan een vereniging die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel vlak. Nieuw dit jaar is dat ook personen die niet in Olen de prijs kunnen winnen.

De individuele laureaat wordt beloond met een cheque van 300 euro en een bronzen Olens Boerke. De winnende vereniging ontvangt een cheque van 600 euro en eveneens een exemplaar van het Olens Boerke.

Nieuw vanaf dit jaar is dat personen die niet in Olen wonen maar wel een grote culturele verdienste kunnen aantonen voor de gemeente Olen eveneens kunnen voorgedragen worden voor de cultuurprijs.

Ken je een persoon en/of een vereniging die voor de cultuurprijs in aanmerking komt? Aarzel dan zeker niet om hen voor te dragen. De kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 april aan de hand van een kandidaatsdossier. Het formulier en het reglement kan je aanvragen bij Vrije Tijd op 014/27.94.21 of via e-mail naar vrije.tijd@olen.be.