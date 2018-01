Onafhankelijke kandidaten op lijst sp.a 02u47 0

In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kiest sp.a Olen voor een nieuwe naam: 'Sociaal & Anders'. Op de lijst zullen ook onafhankelijke kandidaten te vinden zijn. Zo kunnen Olenaars die niet geïnteresseerd zijn in partijpolitiek ook mee het beleid van hun gemeente uittekenen. De slogan van 'Sociaal & Anders' is dan ook toepasselijk 'Jij maakt Olen!'. (WDH)