Olensteenweg twee weken afgesloten 22 januari 2018

Als gevolg van herstellingswerken aan een verzakking in het wegdek aan het kruispunt Olensteenweg/Heidestraat in Lichtaart is er momenteel enkel beurtelings verkeer mogelijk. In afwachting van de definitieve herstelling worden eerst de sloten geruimd, zodat de afwatering goed kan verlopen. Daarom is al op 16 januari de Heidestraat afgesloten voor verkeer. Vanaf 5 februari wordt de Olensteenweg twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer. De inbuizingen worden vervangen en enkele nieuwe betonvakken worden aangelegd. Voor fietsers wordt een kleine omleiding aangeduid. (WDH)