Olense Kartoenale op bezoek in UZ Leuven

Ziekenhuizen hebben een jarenlange traditie als het op verzamelen en exposeren van kunst aankomt. De kunstcommissie van het UZ Leuven ging daarom dankbaar in op het aanbod van de gemeente om een selectie van de cartoons van de internationale cartoonwedstrijd Olense Kartoenale in de gangen van het ziekenhuis tijdelijk onder te brengen.





Van 16 januari tot en met 8 maart kan je de tentoonstelling gaan bekijken door de beige pijl te volgen in het ziekenhuis. Aan de 29ste editie van de Olense Kartoenale namen 336 cartoonisten deel uit 54 verschillende landen, in totaal goed voor 1.057 ingezonden cartoons. De hoofdprijs in het thema 'landbouw' werd weggekaapt door Negin Naghiyeh uit Iran. Het thema voor de prijs van Amnesty International was dit jaar 'mensenrechten'. Deze prijs werd gewonnen door Marco D'Agostino uit Italië. De winnende cartoons en vele andere inzendingen zijn gebundeld in een prachtige kleurencatalogus, die te koop is voor 12 euro aan het onthaal van het gemeentehuis en bij Vrije Tijd. (WDH)