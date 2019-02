Nutswerken in Bulestraat van start vanaf dinsdag 5 februari Wouter Demuynck

01 februari 2019

14u26 0 Olen De barre weersomstandigheden hebben de werken in Olen-Centrum een tijdje on hold gezet, maar er is verandering op komst. Vanaf dinsdag 5 februari gaat de aannemer verder met de nutswerken in de Bulestraat. Ook krijgt het kruispunt met de Bulestraat wachtbuizen voor een ANPR-camera.

Tijdens de fase 2B werkt de aannemer ter hoogte van de fietspaden en stoepen vanaf de gewestweg N152 tot aan Het Bremmeken. Hierdoor is het niet mogelijk om de Bulestraat vanaf de gewestweg N152 in en uit te rijden.

Vanaf de Industrielaan is de Bulestraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De inritten van Aldi, Lie & Hair en Nutri-Fit blijven bereikbaar vanaf de kant van Het Bremmeken. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Industrielaan om de gewestweg te bereiken.

Voor fietsers geldt er tijdens de werken in de Bulestraat een omleiding langs Het Bremmeken en Ven in de ene richting en het Schoolpaddeke en Drogebroodstraat in de andere richting.

De werken in fase 2B duren vermoedelijk tot vrijdag 15 februari. Daarna is fase 2C (Bulestraat-Oosterwijkseweg 15) aan de beurt. Tijdens deze fase vernieuwt de aannemer de waterleiding en worden er leidingen bijgelegd voor andere nutsmaatschappijen, zoals Eandis, Proximus en Telenet. De vermoedelijke duurtijd bedraagt een vijftal weken.