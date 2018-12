Nieuwjaarszangers welkom? Hang affiche voor je raam Wouter Demuynck

03 december 2018



Op maandag 31 december trekken heel wat kinderen door de straten van Olen. Wil jij de nieuwjaarszangertjes duidelijk maken dat ze bij jou welkom zijn? Hang dan zeker de affiche voor je raam. Je vindt deze in De Driehoek van januari. Kan je niet wachten tot dan? Download ze nu al via de website van de gemeente.

Opgelet: in De Driehoek van december vind je op pagina 7 een fout in het artikel over nieuwjaarszingen. In het artikel vind je als datum ‘zondag 31 december’ terug, maar dat moet maandag 31 december zijn.