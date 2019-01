Nieuw bestuur gaat van start Wouter Demuynck

04 januari 2019

20u07 0 Olen Ook in Olen vond deze week de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. De gemeenteraadsleden, die nu met 23 zijn dankzij een stijging van het bevolkingsaantal, legden hun eed af.

De meerderheid in Olen wordt gevormd door CD&V (9 zetels), Groen (1) en sp.a-sociaal&anders (2). Oppositiepartijen zijn O1 (6) en N-VA (5). Enkele verkozen raadsleden namen hun mandaat niet op. Zo werd Katrien Gebruers (CD&V) opgevolgd door Gert Dierckx, Tessa Wuyts (N-VA) door An Peeters en Witje Mertens (sp.a) door Joeri Janssens. De eerste taken van de nieuwe gemeenteraad waren de aanstelling van Jan Verbist (CD&V) als voorzitter van de gemeenteraad, de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen en de verkiezing van drie politieraadsleden.

Ook de leden en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) werden aangeduid. De zetelverdeling van het BCSD is voortaan als volgt: 2 voor CD&V, 2 voor O1, 1 voor N-VA en 1 voor sp.a-sociaal&anders. Vijfde schepen Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders) zal het BCSD voorzitten.