Na Maria (81) ook zus Esther (84) overleden

Nadat donderdag het levenloze lichaam van de 81-jarige Maria Boeckx werd aangetroffen, is intussen ook haar oudere zus Esther 'Jenneke' Boeckx (84) overleden.





Het lichaam van Maria werd donderdag gevonden in de hal van haar woning in de Stationsstraat in Onze-Lieve-Vrouw Olen. De wijkagent was er een kijkje gaan nemen nadat de postbode alarm had geslagen omdat de brievenbus al enkele dagen niet meer leeg was gemaakt.





Op de bovenverdieping lag Esther op bed. De bedlegerige vrouw was ondervoed en had zware uitdrogingsverschijnselen. Ze was niet in staat geweest om de hulpdiensten te verwittigen na het overlijden van haar zus. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden, enkele dagen na de dood van haar zus. Donderdag om 10 uur vindt er een afscheidsplechtigheid voor beide zussen plaats in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Olen. (JVN)