Moordkoppel zit niet op één lijn Uiteenlopende versies tijdens reconstructie van wurging Christine Lenaerts JVN

13 november 2018

14u08 4

Marco L. (44) en Ashley V.D.V. (33) uit Herentals hebben dinsdagmiddag de moord op Christine Lenaerts nog eens over gedaan. Het parket hield een reconstructie op Campus Vesta. Allebei afzonderlijk toonden ze hoe de gevangenisverpleegster volgens hen werd gewurgd. “Er zitten nog verschillen in hun verklaringen”, zegt meester Tim Smet.





Slachtoffer Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk) had Ashley V.D.V. leren kennen in de gevangenis in Antwerpen. Christine was er tewerkgesteld als verpleegster, Ashley zat er opgesloten. Toen Ashley tijdens haar penitentiair verlof slaag kreeg van Marco L. vroeg en kreeg ze onderdak bij Christine Lenaerts. Die gastvrijheid zou ze even later met haar leven bekopen. Christine werd ontvoerd door Marco en Ashley, en werd uiteindelijk op 26 april dood terug gevonden in de bosjes langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Het moordkoppel vluchtte na de moord naar Spanje en kon daar worden opgepakt aan de grens.

Het parket organiseerde dinsdagnamiddag een reconstructie. Die vond uitzonderlijk niet plaats op de locatie waar de feiten zich hebben afgespeeld, maar in een afgesloten ruimte van Campus Vesta, het multidisciplinaire opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen in Ranst. De beslissing om naar Campus Vesta uit te wijken voor de wedersamenstelling kwam er vooral uit veiligheidsredenen. “De locatie op zich was niet zo belangrijk op dit moment. Omdat de feiten zich afgespeeld hebben in het voertuig zelf. Dat voertuig kon perfect in een afgesloten ruimte gezet worden. Dat was gemakkelijker om te beveiligen dan op de plaats waar de feiten zich hebben afgespeeld, vlakbij de bosjes waar het slachtoffer gevonden is”, zegt meester Tim Smet, advocaat van Ashley V.D.V.

Volgens parketwoordvoerder Kristof Aerts gebeurt het zelden dat een moordreconstructie op Campus Vesta wordt georganiseerd. “Het is eerder uitzonderlijk dat zo’n beslissing wordt genomen. Maar de omgeving is in dit geval ook niet relevant voor de reconstructie op zich. De reconstructie draaide vooral over de rol die ieder heeft gespeeld, en niet zozeer over de locatie waar het gebeurd is.”

Net zoals op de dag van de moord namen Marco en Ashley in een auto plaats om te tonen hoe Christine Lenaerts werd gewurgd. Niet zomaar een auto van hetzelfde type, maar effectief de auto van het slachtoffer waarin ze om het leven kwam. “Zowel Ashley als Marco hebben hun versie van de feiten gegeven. Ieder afzonderlijk zodat ze niet met elkaar geconfronteerd zouden worden”, aldus nog meester Tim Smet. “Ze hebben allebei zeer goed mee gewerkt, maar beide verklaringen komen wel niet 100% overeen. Over wie juist welke handelingen heeft gesteld, lopen de versies nog uit elkaar. Dat gaat over details, maar ook details kunnen belangrijk zijn in zo’n dossier. Het zal aan de rechtbank zijn om daar een definitief oordeel over te vellen wie het geloofwaardigst is.” Naast tal van advocaten woonden ook de broer en zus van het slachtoffer de reconstructie bij. Zij konden alles volgen vanuit een captatiewagen van de politie.

Met deze reconstructie kan het onderzoek naar de moord op Christine Lenaerts bijna worden afgerond. “De intentie is er om nog voor het einde van het jaar het onderzoek rond te hebben. Alleen de pv’s van deze reconstructie moeten nog worden opgesteld. Daarna kan de zaak worden doorverwezen naar de rechtbank.”