Moordkoppel toont wurging van gevangenisverpleegster tijdens reconstructie JVN

13 november 2018

14u08 3

Het parket houdt dinsdagnamiddag een reconstructie van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk).

De vrouw werd op 26 april gevonden langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Een reconstructie vindt bijna altijd plaats op de locatie waar de feiten zich hebben af gespeeld. Voor deze reconstructie besliste het parket echter om uit te wijken naar Campus Vesta, het multidisciplinaire opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen in Ranst.

De beslissing om uit te wijken kwam er omwille van de veiligheid. Tijdens de reconstructie geven zowel Marco L. als Ashley V.D.V. hun versie van de manier waarop Christine Lenaerts om het leven is gebracht. Het duo wordt verdacht van roofmoord op en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de gevangenisverpleegster. Het koppel vluchtte na de moord naar Spanje en kon daar worden opgepakt. De aanhouding van het duo werd vorige vrijdag nog verlengd door de raadkamer in Turnhout.