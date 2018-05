Man zwaargewond na aanval met honkbalknuppel 09 mei 2018

02u41 0

Een 22-jarige man uit Olen zit in de gevangenis op verdenking van een zware geweldpleging. De man viel vorige week woensdag, 2 mei, aan Kruidentuin in Olen zijn slachtoffer aan met een honkbalknuppel. Het slachtoffer kreeg rake klappen en werd zwaargewond door getuigen naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij onder meer gehecht worden aan zijn kaak en elleboog. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar, maar is wel minstens twee weken arbeidsongeschikt.





Aanhouding bevestigd

Door de verwondingen kon het slachtoffer maar moeilijk ondervraagd worden door de politie. Hij had moeite met praten, maar hij slaagde er toch in de identiteit van de verdachte aan de politie te geven. Hoe dader en slachtoffer elkaar precies kennen, is niet duidelijk. De verdachte wordt beticht van slagen en verwonden met voorbedachtheid, en inbreuken op de wapenwetgeving. De raadkamer heeft de aanhouding gisteren bevestigd. Tegen de man loopt ook nog een onderzoek naar verkeersbelemmering en bedrieglijke verberging. Dat zijn feiten van vorig jaar. (JVN)