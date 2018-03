Man slaat huis kort en klein 13 maart 2018

Ingo I. stond in de rechtbank van Turnhout terecht voor verboden wapenbezit en slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Hij moest eerder al een aggresiviteitscursus volgen, maar vond dat zelf niet nodig. "In april 2017 viel de beklaagde binnen in een huis in Olen, omdat de vrouw des huizes een sms'je zou gestuurd hebben dat ze verkracht werd door de twee aanwezige mannen", zegt de procureur. "Ingo I. stormde binnen met een geweer en heeft de mannen aangevallen en sloeg daarbij het huis kort en klein." Het parket eist twee jaar cel omdat hij zijn agressieprobleem niet onder ogen wil zien en voor het bezit van verboden wapens. Zijn advocaat vraagt een probatiestraf en psychiatrische begeleiding. Vonnis op 16 april. (MVBO)