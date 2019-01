Loop samen 1.000 kilometer tijdens winterjogging Wouter Demuynck

21 januari 2019

22u45 0 Olen Op zondag 27 januari is er een winterjogging die start aan de Finse piste. Je kan kiezen tussen afstanden van 4, 8 of 12 kilometer. Het lokaal bestuur daagt je uit om samen met alle deelnemers samen 1.000 kilometer of meer te lopen.

Je kan vooraf inschrijven via de website van Crone (https://www.crone.be/inschrijven/_s4b99UBcEuLcrBzPKGwjp5C) of aan het onthaal van Vrije Tijd. Deelnemen kost in dat geval 4 euro. Je moet niet op voorhand betalen, maar betaalt ter plaatse. De dag zelf inschrijven kan ook. Dan betaal je 5 euro.

De jogging start om 14 uur aan de terreinen Buul (Missestraat). De kinderen starten om 13.30 uur en er is een aparte categorie voor mannen en vrouwen. Je kan kiezen tussen verschillende afstanden, namelijk 4, 8 of 12 kilometer. De omloop van de jogging is 4 kilometer. De kinderjogging is 400 meter of 1 kilometer lang. Er is parking voorzien aan het shoppingpark.