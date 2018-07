Lokaal bestuur en cultuurraad zetten afwassers extra in de bloemen 05 juli 2018

De Olense vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het bruisend verenigingsleven in de gemeente. Daarom organiseerde het lokaal bestuur, in samenwerking met de cultuurraad, een feest voor de vrijwilligers van de Olense socioculturele verenigingen. Naast een hapje, drankje en een optreden van Vriejed Verkiejed voor alle vrijwilligers werden de afwassers(ploegen) van de verschillende verenigingen extra in de bloemetjes gezet. Zij ontvingen een kleine attentie voor al de uren die ze al hebben gespendeerd aan de afwasbak.





(WDH)