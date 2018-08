Lille opent praatpunt 03 augustus 2018

Op 7 augustus start in Lille een praatpunt, waar anderstaligen Nederlands oefenen en praten met vrijwilligers.





De gemeente Lille telt momenteel 8 procent inwoners van buitenlandse herkomst verdeeld over 46 nationaliteiten. Dat is drie procent meer dan tien jaar geleden. Omdat de stijgende tendens zich al enkele jaren voordoet, stapten het OCMW en de gemeente in 2016 in het intergemeentelijke project De Wegwijzer. Dat wil personen van buitenlandse herkomst wegwijs maken op gebied van onthaal, onderwijs, integratie, samenleven en taaltoegankelijkheid. "Uiteraard is ook taal belangrijk", zegt projectcoördinator Charlotte Brosius. "Daarom starten we nu met een Praatpunt. In eerste instantie gaat het om mensen die nog niet lang in België zijn en op een informele manier Nederlands willen oefenen. Vaak gaan zij al naar de Nederlandse les, maar willen ze ook buiten de schoolmuren de taal oefenen. Daarnaast zijn ook anderstaligen welkom die al meerdere jaren in België wonen."





Na 6 maanden wordt het praatpunt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie zal het ook in 2019 verder gezet worden. Er volgen ook nog praatpunten op in Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Olen en Vorselaar. (VTT)