Kunstjes leren op domein Teunenberg 19 april 2018

Aan domein Teunenberg in Olen konden de kinderen gisteren genieten van een fantastische spelnamiddag onder de prachtige zon. Ze konden er deelnemen aan een knutselworkshop of mountainbike en curveball initatie. Er waren ook springattracties in legerthema, de kinderen konden met een katapult schieten en ravotten in het speelbos. Ook konden ze leren hoe ze een echte circusartiest kunnen worden. Wie zijn speelgoed thuis beu was, kon dit ruilen op het speelgoedruilplein. De ouders daarentegen konden ook genieten onder de zon van een hapje en een fris drankje.





(MVBO)