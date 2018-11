Kruispunt Lammerdries-Winkelstraat 25 uur afgesloten Wouter Demuynck

21 november 2018

20u58 0 Olen Op woensdag 28 november is de bocht ter hoogte van Lammerdries-Winkelstraat gedurende 25 uur afgesloten voor alle verkeer.

Onlangs kreeg deze bocht een nieuwe betonlaag. Nu het uithardingsproces achter de rug is en zone 2 is afgewerkt, voert de aannemer eind deze maand nog enkele structurele werken uit aan de voegen in het beton. Hierdoor is de bocht aan Lammerdries-Winkelstraat, alsook de aansluiting met het shoppingpark, tijdelijk afgesloten van woensdag 28 november 6 uur tot donderdag 29 november 7 uur. Lammerdries-Oost en Hagelberg zijn bereikbaar via de Twee-Molenstraat. Het verkeer van en naar het shoppingpark moet terug een dag via de voorlopige inrit op het kruispunt met Lammerdries-Zuid of via Neerbuul.

De werken in de zone tussen Velveken en de Antwerpseweg zijn intussen bijna klaar. De aanleg van de toplaag asfalt staat voorlopig begin volgende week gepland. Let wel: bij koud of slecht weer kunnen deze werken niet doorgaan. Na de aanleg van de toplaag rest nog de afwerking van bv. de opritten en het aanbrengen van de wegmarkeringen.