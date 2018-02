Kruispunt Geelseweg nog langer dicht 24 februari 2018

Het kruispunt aan de Geelseweg met de Oevelseweg blijft nog tot donderdag 8 maart dicht voor alle verkeer. De aanhoudende vrieskou zorgt ervoor dat het asfalt nog niet kan gelegd worden. Dit tot ongenoegen van de Olenaars. "Nog langer rondrijden", luidt het op sociale media.





"Volgende week wordt er sowieso niet gewerkt", vertelt schepen van Openbare Werken Marc T'Syen (CD&V). "Er is een bepaalde minimumtemperatuur voor het asfalt om het te leggen en het is nu veel te kou. We hopen dat er tijdens de week daarna gewerkt kan worden, zo kan het kruispunt op 9 maart terug open gaan." Ook aan de andere kant naast Sint-Jozef-Olen in Lichtaart (Kasterlee) is het kruispunt Olensteenweg met de Heidestraat nog steeds dicht, deze afsluiting geldt ook tot begin maart. (MVBO)