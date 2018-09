Komie Geire blaast vijf kaarsjes uit 07 september 2018

Gisteren vierde het lokaal dienstencentrum 'Komie Geire' haar vijfde verjaardag. Om dat te vieren wordt september een feestmaand. Die werd gisteren ingezet met een feestmaaltijd in restaurant Komie Geire, gevolgd door een woordje uitleg over vijf jaar Komie Geire. Als afsluiter was er een gezellige dansnamiddag met livemuziek van Carina. De rest van september staat het nog bol van de activiteiten. Zo zijn er gratis proeflessen (turnen, tai chi, actieve zumba, linedance...), een gratis theatervoorstelling op vrijdag 21 september en een gratis wandeling met gids en taart en koffie op zondag 23 september. Meer info via komie.geire@olen.be of 014/26.41.14. (WDH)