Klinkers begeven het door de hitte 28 juli 2018

Ook onze wegen hebben het zwaar te verduren tijdens de hitte. Aan de Koning Boudewijnlaan (N152 ) kwamen woensdag op het fietspad enkele klinkers naar boven.





"Daardoor zet alles uit, waarbij een van de stenen op het zwakste punt omhoog schiet", legt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van Wegen en Verkeer Antwerpen, uit.





"We hebben onmiddellijk een aannemer ingeschakeld. Ze gaan dat zo snel mogelijk herstellen, vermoedelijk wordt dat vanavond (gisterenavond, red.) nog afgerond. Het wegdek heeft in het algemeen altijd wel wat last van de hitte. Het is ook onmogelijk te voorspellen waar en wanneer zoiets juist gebeurt. In dit geval is de herstelling wel relatief eenvoudig. Men gaat de klinkers opbreken en daarna opnieuw aanleggen." Foto Vanderveken (WDH)