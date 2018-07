Kleinkunstfestival 18 juli 2018

Ook dit jaar nemen Jelle Cleymans en tal van andere topartiesten je mee op sleeptouw door de rijke Nederlandstalige liedjesgeschiedenis tijdens het kleinkunstfestival op zondag 29 juli. Jan De Smet heeft in de loop van zijn nu al ruim veertig jaar durende muzikale carrière een zeer uitgebreid muziekrepertoire verzameld. Een klein deel daarvan kon hij 32 jaar lang kwijt bij De Nieuwe Snaar. In 2014 toerde hij nog, samen met Lucas Van den Eynde, Barbara Dex en Nele Goossens, door Vlaanderen met het programma Kleinkunsteiland. Tijdens het kleinkunstfestival deelt hij het podium met Cleymans & groep. Ook Steven Goegebeur is van de partij.





Na de show van Jelle Cleymans & groep en gasten Jan De Smet en Steven Goegebeur is het de beurt aan Peter Koelewijn. Bijna 60 jaar na zijn eerste nummer 1-hit 'Kom van dak af' grijpt hij nog eens terug naar zijn roots. Samen met zijn Rockets brengt hij een stevige portie pop met de nodige nostalgie naar het Olense dorsplein. Het kleinkunstfestival gaat om 14 uur van start op het dorpsplein. De toegang is gratis. (WDH)