Klein dorpje heeft grootste Chiro JEUGDBEWEGING ACHTER-OLEN TELT 52 LEIDERS EN 405 LEDEN MARLIES VAN BAEL

08 mei 2018

02u40 6 Olen Met maar liefst 52 leiders en leidsters, 13 verschillende groepen en 405 leden mag de Chiro van Onze-Lieve-Vrouw-Olen (in de volksmond Achter-Olen) zich de grootste noemen van Vlaanderen. "Wow, hoe cool is dat?", reageerden ze toen ze het nieuws hoorden.

Een dorp met 'maar' 12.482 inwoners en toch mag de Chiro in het deeldorp Onze-Lieve-Vrouw-Olen zich de grootste van Vlaanderen noemen. "We vinden het gewoon geweldig dat de grootste Chiro van Vlaanderen te vinden is in het kleine dorpje Olen", zegt leidster Lien Verbinnen zeer blij. "Wie had dat nu gedacht? Het is altijd leuk om de 'grootste' of de 'beste' te zijn. Iets waar we tegen andere Chiro's wel eens mee kunnen uitpakken." Wat hun geheim is? "Ik denk dat ons geheim te vinden is bij de





charmes van ons kleine dorpje", zegt ze.





Naar basisscholen

"Iedereen kent iedereen en dat maakt Olen een dorp waar het vanzelfsprekend is dat je bij de Chiro zit. Het is iets wat van generatie op generatie wordt overgedragen en zich blijft uitbreiden zoals je ziet. Natuurlijk zetten we ons zelf als leidingsploeg ook in om leden te werven. Zo gaan we bijvoorbeeld langs op alle basisscholen in Olen om de kinderen kennis te laten maken met de Chiro. Op deze manier trekken we zeker veel kinderen aan om eens te proberen. Ook door regelmatig evenementen te organiseren houden we onze naam hoog." Een Chiro met 52 leiders en leidsters én 405 leden vraagt om enorm veel organisatie, maar zorgt ook voor enorm veel vriendschap. "Door een goede takenverdeling en coördinatie van de groepsleiding en volwassen begeleiding wordt alles in goede banen geleid. Iedereen heeft zijn eigen rol in de leidingsploeg met eigen verantwoordelijkheden. We worden ook bijgestaan door tal van vrijwilligers die ons met veel plezier helpen. Wij zijn ook allemaal hechte vrienden. Het groepsgevoel om ergens bij te horen maakt de Chiro een deel van jezelf."





De tweede grootste is de Chiro van Sint-Job met 400 leden, het is dus een nipte overwinning voor de Olenaars. "De laatste jaren werden we telkens weer groter, maar dat kan natuurlijk niet blijven duren. Het is leuk om een bruisende Chiro als deze te kunnen behouden. Daarom hopen we naar de toekomst toe dat we het draaiende kunnen houden zoals nu. Maar met de nieuwe leiding die ons volgend jaar komt versterken, zal dat zeker geen probleem worden. We proberen ook onze activiteiten zo origineel mogelijk te maken en voor entertainment op maat te zorgen."





Eerder organiseerden ze nog de driedaagse Chirofeesten op hun eigen terrein, op 13 mei rijdt de hele Chiro uit voor een grote activiteit aan het Zilvermeer van Mol. Plezier en drukte verzekerd!