Kinderfestival Keizer Kriek 21 augustus 2018

De laatste zondag van augustus zijn de kinderen baas in Olen. Het dorpsplein van Olen-Centrum wordt op 26 augustus omgetoverd tot een echt kinderfestival met tal van leuke workshops, optredens, acts en attracties. Kleine mensen mogen die dag grote-mensen-dingen doen. Het is de ideale activiteit om de zomervakantie op een leuke manier mee af te sluiten. Het festival vindt plaats van 14 tot 18.30 uur. De toegang is gratis. (WDH)