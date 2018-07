Kijk, daar vliegt een baby in de lucht 20.000 BEZOEKERS VERGAPEN ZICH AAN LUCHTBALLONS AAN TERREIN WEEËN TOON VERHEIJEN

23 juli 2018

02u24 0 Olen Ballonclub Icarus kan weer meer dan tevreden terugblikken op een geslaagde ballonmeeting. Ruim 20.000 bezoekers trokken naar terrein Weeën voor het mooie schouwspel van de opstijgende ballonnen. De wind dreigde zaterdag wel even spelbreker te worden. Ook de nachtvaart en de candle light zorgden voor spektakel.

De eerste dag vrijdag verliep vrijwel zonder problemen en lokte al meteen enkele duizenden toeschouwers rond het terrein van de ballonmeeting. De bezoekers van zaterdag moesten wel wat langer geduld hebben. Normaal was het vertrek van de luchtballonnen tussen 18 en 19 uur gepland, maar dat draaide even anders uit. Een te sterke wind zorgde ervoor dat de vele bezoekers tot ruim na 20.30 uur moesten wachten vooraleer de eerste vier ballonnen mochten en konden opstijgen. "Maar het was het wachten meer dan waard", vertelt een gezin uit het naburige Herentals tussen het lawaai door bij het opblazen van de ballonnen. "Normaal moeten onze twee kindjes vroeger in bed, maar voor deze ene keer maken we een uitzondering. Het blijft immers een mooi schouwspel he."





Eerste nachtvaart

Voor een fraai schouwspel zorgden ook de zeven ballonnen die zaterdagavond in het donker met hun vlammen voor een lichtspektakel zorgden. Op zaterdag waren er ook voor het eerst in ons land twee ballonnen die opstegen voor een nachtvaart van enkele uren. Organisator Luc Herdewijn was weer een tevreden man. "Zaterdagavond was het inderdaad spannend", lacht Luc. "We zijn afhankelijk van het dichtstbijzijnde weerstation en dat is in Antwerpen. Zolang de wind daar boven de tien knopen zit, mogen wij hier niet vertrekken. We hadden tot ten laatste 21 uur tijd om af te wachten. Rond 20.30 uur was gelukkig de wind gezakt tot tien knopen en konden onze ballonnen vertrekken. We zijn blij, want daarvoor komen de vele duizenden bezoekers tenslotte. We zijn er overigens altijd verbaasd over hoeveel mensen dit blijft lokken. Of we dit gaan blijven doen ? Dit was de achttiende editie. We gaan al zeker voor de twintig he", grijnst Herdewijn.





Tot 18 man in mand

Een van de gekendste deelnemers is professioneel ballonvaarder Philippe De Cock van Step In. Hij kwam met maar liefst vijf ballonnen ter plaatse. Een van de ballonnen, een 'simpele' grijs-witte, is op zich wel een speciale. "Het gaat om een ballon met een inhoud van 10.000 kuub en het is daarmee de grootste. Er hangt ook een mand aan waar 18 personen in kunnen. We kunnen er bijvoorbeeld ook iemand met een rolstoel in krijgen. Ik ben nu zelf 32 jaar bezig met ballonvaren. De meeting in Olen is voor ons een traditie. Hier proberen we altijd bij te zijn." Ook een opvallende: de ballon van Jelle Buyse. Een babyhoofdje met een tut. Hij liet de ballon speciaal maken ter ere van de geboorte van zijn dochtertje.