Kerstmarkt op het Boekelplein

07 december 2018

13u15 0

Op zaterdag 8 december is het naar jaarlijkse gewoonte weer verzamelen geblazen op het Boekelplein van Onze-Lieve-Vrouw-Olen voor alle liefhebbers van een onvervalste kerstsfeer. De KWB van O.-L.-V.-Olen opent er dan weer de kerstmarkt. Naar jaarlijkse gewoonte is het een gezellige samenkomst van diverse standhouders die er in een adembenemend decor de talrijke bezoekers vergasten op allerlei lekkers en moois. Bovendien is er om 17 uur voor de jongste bezoekers een heuse Santa-Kids Run rond het decor van de markt.

Tijdens het evenement zijn er ook tal van randactiviteiten voorzien. Zo is er ook dit jaar weer de hitmachine met het hart op de juiste plaats: Radio Gladio. Kom en vraag jouw favoriete nummers aan voor de mensen die je lief hebt en steun zo mee de werking van de Welzijnsschakel. De markt gaat van start op het sprookjesachtige Boekelplein aan de kerk van Onze-Lieve Vrouw-Olen om 16 uur en duurt tot 23 uur.