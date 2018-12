Kerstmarkt afgelast door voorspelde rukwinden Jef Van Nooten

08 december 2018

16u28 0

De kerstmarkt die zaterdagnamiddag zou worden georganiseerd op het Boekelplein in Olen is afgelast. De gemeente nam die beslissing omdat er rukwinden tot 100 kilometer per uur worden voorspeld. De KWV van Onze-Lieve-Vrouw had een kerstmarkt met verscheidene standhouders gepland op zaterdag van 16 uur tot 23 uur, maar die kerstmarkt gaat dus niet door. “Gezien de weersvoorspellingen van het KMI met rukwinden tot 100 km/u is het jammer genoeg niet veilig om evenementen in open lucht te laten doorgaan”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Olen. “Daarom is er in samenspraak met de organisator, het lokaal bestuur en de brandweer beslist om de kerstmarkt van KWB af te gelasten. De voorziene ticketverkoop van Gladiolen gaat wel door en wijkt uit naar zaal Boekelheem.”