Kaaimuur zal jaarlijks 13.000 vrachtwagens van weg halen 15 juni 2018

02u29 0 Olen Koperproducent Aurubis Belgium en De Vlaamse Waterweg nv slaan de handen in elkaar en investeren samen in de bouw van een nieuwe kaaimuur langs het kanaal Bocholt-Herentals in Olen. Met de keuze voor transport over water haalt het bedrijf jaarlijks 13.000 vrachtwagens van de weg.

Aurubis Belgium investeert fors in een eigen logistieke terminal op haar Olense site, met de installatie van een nieuwe containerkraan, de uitbreiding van het spoor en de aanleg van een nieuwe laad- en loskade in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv. In de nabije toekomst wil het bedrijf zo alle aan- en afvoer van containers over water vervoeren. Concreet haalt Aurubis Belgium met de keuze voor transport over water jaarlijks 13.000 vrachtwagens van de weg. De vrachtwagens rijden niet enkel heen maar ook terug, dus in totaal gaat het om 26.000 vrachtbewegingen. "Het is aan de industrie om de toekomstige 'mental shift' te realiseren naar een hernieuwde logistieke keten waarin binnenvaart en spoor worden ingeschakeld", zegt August Sluyts, Head of Logistics bij Aurubis Belgium.





De Vlaamse Waterweg nv zal 80% van de infrastructuur financieren, Aurubis Belgium neemt de overblijvende 20% voor haar rekening. Tegenover de investering van de waterwegbeheerder staat een engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar. Aurubis Belgium hoopt de terminal operationeel te hebben tegen het najaar van 2019. (WDH)