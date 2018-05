Jubileumeditie bierfestival is meteen ook de laatste 30 mei 2018

Op 2 en 3 juni staat Olen weer helemaal in het teken van bier tijdens de 25ste editie van het Weekend der Belgische Bieren. Het wordt meteen ook de laatste editie, want volgens de organiserende bierproeversvereniging 'Het Genootschap van de Pot' is hun missie - speciaalbieren promoten - volbracht. De laatste jaren merken de bierproevers dat de opkomst steeds minder is. "Er zijn bijvoorbeeld veel jeugdverenigingen die tegenwoordig ook bierfestivals organiseren", vertelt pr-verantwoordelijke Chris Dierckx. "Speciaalbieren raken steeds meer ingeburgerd. Daarom besloten we deze bladzijde na 25 jaar om te slaan. We zijn wel van plan om iets anders te organiseren, maar we weten nog niet wat juist." Andere evenementen, zoals het Bierfest eind juni, blijven wel gewoon bestaan.





In zaal 'De Vrede' op de Lichtaartseweg in Sint-Jozef-Olen kan je zaterdag en zondag telkens vanaf 13 uur proeven van 95 bieren, waarvan 12 van het vat. "Dit jaar zullen er ook 28 bieren, die enkel afgevuld worden in grote flessen, in proefglazen van 15 cl geserveerd worden omdat de meesten niet alleen aan een grote fles durven beginnen."





De volledige bierlijst is te vinden op www.hetgenootschapolen.be. (WDH)