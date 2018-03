Jongeman dealt aan minderjarigen 13 maart 2018

02u29 0

De 20-jarige Karsten S. moest gisteren voor de rechter verschijnen omdat hij vorig jaar cannabis, speed en xtc in het bezit had en speed verkocht zou hebben aan meerder- maar ook aan minderjarigen. "Hij wou ermee populair worden in zijn vriendengroep, maar dat is helemaal niet de juiste manier", vertelt de procureur. "Zo sleur je anderen ook mee de dieperik in. Deze jongen heeft een blanco strafblad, maar pleegt nu een zware inbreuk op de wet." Het parket eist een gevangenisstraf van tien maanden en een boete. "Wij vragen de vrijspraak, mijn cliënt wil zonder zorgen zijn school afmaken", pleit zijn advocaat. Vonnis op 16 april. (MVBO)