JOE helpt kinderen op een creatieve manier Kristof Baelus

16 december 2018

12u58 0 Olen Nieke Peeters (19) werkt halftijds in kinderdagverblijf PIEP in Olen. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk, JOE waar ze als kinder- en jongerencoach aan de slag is. Ook kan je bij haar terecht voor zwangerschaps- en babymassage.

Nieke helpt kinderen met problemen zoals onder andere faalangst en schoolproblemen op een creatieve manier. Via creatieve sessies waar de kinderen vooral tekenen en knutselen komt ze te weten met welke problemen de kinderen worstelen. Daarnaast beschikt ze ook over een aantal speciale talentenspellen waardoor de kinderen hun eigen talent kunnen ontdekken.

“Ik ga vooral met de kinderen aan de slag maar ook ouders worden vaak betrokken in dit proces”, zegt Nieke. “Kinderen zitten vaak met anderen problemen dan de ouders eigenlijk denken.”

Na de sessie bespreken ze ook samen wat de ouders wel of niet mogen weten. “Als de kinderen iets niet willen vertellen tegen mama of papa zal dit ook niet gebeuren”. Bij grote problemen zullen de ouders via een omweg op de hoogte gebracht worden, maar zal dit nooit rechtstreeks verteld worden. “Vaak is de stap naar een psycholoog te groot en dan is het vaak makkelijker om met een coach creatief aan de slag te gaan”, zegt Nieke.

Ook voor zwangerschaps- en babymassage kan je bij Nieke terecht. Vooral vrouwen met ongemakken kunnen veel voordeel halen deze massages. Voor baby’s met darm-en maagklachten kunnen de massages dan weer heel verzachtend werken.

Je kan Nieke bereiken via nieke@joe-coach.be of via haar Facebookpagina coachingjoe.